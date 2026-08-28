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Долар та євро додали в ціні: курс НБУ на 31 серпня та як пальне вплине на валюту

16:05 28.08.2026 Пт
2 хв
Як змінилися офіційні курси долара та євро?
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар та євро додали в ціні: курс НБУ на 31 серпня та як пальне вплине на валюту Фото: НБУ встановив офіційний курс валют на 31 серпня (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на понеділок, 31 серпня. Американська валюта подорожчала на 1 копійку, тоді як курс євро зріс на 3 копійки.

Яким буде офіційний курс валют на початку нового тижня та як пальне може впливати на валютний ринок у вересні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

За даними НБУ, на 31 серпня офіційний курс долара становить 44,55 грн (+1 коп.). Попереднього робочого дня, 28 серпня, американська валюта коштувала 44,54 грн.

Євро коштує 51,88 грн (+3 коп.). 28 серпня офіційний курс європейської валюти становив 51,85 грн.

Таким чином, на початку нового тижня гривня не зазнає суттєвих коливань щодо основних іноземних валют.

Долар та євро додали в ціні: курс НБУ на 31 серпня та як пальне вплине на валюту

Фото: офіційний курс валют НБУ на 31 серпня (інфографіка РБК-Україна)

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Як пальне вплине на курс валют

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус банку'' Тараса Лєсового у коментарі РБК-Україна, одним із факторів впливу на курс долара стане ситуація на паливному ринку.

Експерт зазначив, що з кінця червня до початку серпня бензин А-95 подорожчав майже на 9%, дизель – приблизно на 22%, а автогаз – на 7,4%.

Для валютного ринку це має значення через залежність України від імпорту нафтопродуктів. Високі закупівельні ціни та необхідність формувати запаси можуть збільшити валютні потреби трейдерів.
Таким чином, ситуація на паливному ринку є одним із факторів, який може впливати на попит на іноземну валюту.

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