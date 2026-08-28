Доллар и евро прибавили в цене: курс НБУ на 31 августа и как топливо повлияет на валюту

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на понедельник, 31 августа. Американская валюта подорожала на 1 копейку, в то время как курс евро вырос на 3 копейки.

Каким будет официальный курс валют в начале новой недели и как топливо может влиять на валютный рынок в сентябре, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

По данным НБУ, на 31 августа официальный курс доллара составляет 44,55 грн (+1 коп.). В предыдущий рабочий день, 28 августа, американская валюта стоила 44,54 грн.

Евро стоит 51,88 грн (+3 коп.). 28 августа официальный курс европейской валюты составил 51,85 грн.

Таким образом, в начале новой недели гривна не испытывает существенных колебаний по отношению к основным иностранным валютам.

Фото: официальный курс валют НБУ на 31 августа (инфографика РБК-Украина)

Как горючее повлияет на курс валют

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тараса Лесового в комментарии РБК-Украина, одним из факторов влияния на курс доллара станет ситуация на топливном рынке.

Эксперт отметил, что с конца июня по начало августа бензин А-95 подорожал почти на 9%, дизель – примерно на 22%, а автогаз – на 7,4%.

Для валютного рынка это имеет значение из-за зависимости Украины от импорта нефтепродуктов. Высокие закупочные цены и необходимость формирования запасов могут увеличить валютные потребности трейдеров.

Таким образом, ситуация на топливном рынке является одним из факторов, которые могут влиять на спрос на иностранную валюту.