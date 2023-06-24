Чому падає курс долара та де межа: прогноз економіста

Курс долара до гривні на готівковому ринку повільно знижується. Але падіння нижче рівня офіційного 36,6 навряд чи можливе.

"Готівковий курс почав поступово наближатися до безготівкового. І це нормально. Це передбачувана історія", - сказав він.

За його словами, це пов'язано з тим, що населення у звичайній ситуації або купує валюту для заощаджень, або використовує для виїзду з України. Але зараз виїжджати у більшості ніхто не може. А заощадження навпаки витрачаються тими, у кого недостатньо поточних доходів. Крім того, валюта використовувалася для ведення бізнесу, а зараз цей канал обмежений.

"Можливості для формування додаткового попиту на готівкову валюту зараз значно менше. Відповідно, можна казати, що пропозиція готівкової валюти зараз перевищує попит на неї, і це призводить до того, що курс почав наближатися до офіційного", - зазначив він.

Кушнірук вважає, що ця ситуація доволі прогнозована. "Але чи може бути зміцнення курсу готівкової гривні більше, ніж до офіційного? Думаю, що ні, бо це буде провокувати арбітраж в інший бік", - додав економіст.

Він пояснив, що в разі падіння курсу нижче 36,6 гривень, почнуть заробляти на купівлі доларів на готівковому ринку та продажі Національному банку на міжбанку за офіційним.

"Тому я очікую, що скоріше за все, курс просто буде дуже наближений до офіційного і на цьому зупиниться", - вважає експерт.

Фіксований курс

Кушнірук вважає правильним рішенням НБУ тримати офіційний фіксований курс в умовах війни, оскільки про вільне курсоутворення не може йти мови, коли імпорт вдвічі перевищує експорт, а НБУ відіграє значну роль на ринку та утримує курс інтервенціям. "Я був і залишаюсь прихильником, що це правильний крок, який був зроблений після початку військової агресії", - сказав він.

Водночас, на його думку, доцільно було б поступове підвищення курсу долара до гривні для того, щоб трохи вирівняти баланс. "Але я робив би це передбачено, наприклад, кожний місяць на піввідсотка-відсоток. Але, щоб всі знали, щоб при цьому не було спроб заробити на арбітражу", - додав він.

"Інфляція є, і вона доволі суттєва. Таким чином, фіксований курс створює ситуацію, коли у вас ваші товари в доларах стають менш конкурентними", - вважає економіст.

За його словами, все рівно доведеться всю ситуацію міняти, але краще це робити маленькими кроками прогнозовано, ніж робити це будь-яким різко.

"Бо якщо ми триматимемо цю ситуацію, це створювати недоліки проблеми в середньо та достроковому вимірі", - сказав Кушнірук.