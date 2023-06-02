Долар та євро дешевшають: свіжі курси валют в обмінних пунктах

Середній курс долара по Україні на ранок 2 червня впав на 5 копійок до 37,50 гривень у продажу. Курс євро впав на 5 копійок до 40,55 гривні за євро. При цьому в обмінних пунктах купують долар у середньому 37,00 гривень, євро 39,85 гривень.

Офіційний фіксований курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. Водночас, офіційний курс євро на 2 червня становить 39,1522 гривень за євро (+0,0969 гривень).

Готівковий ринок у травні

За даними НБУ, що населення України у травні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 608,7 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 767,4 млн доларів. Чиста купівля валюти становило 158,6 млн доларів - мінімум із серпня 2022 року.

Дані показують, що українці почали знімати безготівкову валюту в банках (91,6 млн доларів у травні). Цю валюту українці купували в банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень плюс комісія). Оскільки у травні на готівковому ринку курс упав до 37,50 гривень, то українці більше не розміщують валюту на депозит, а вилучають її.