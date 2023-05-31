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Курс долара за місяць упав на 40 копійок, євро - більш ніж на гривню

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Україна, Середа 31 травня 2023 11:09
Курс долара за місяць упав на 40 копійок, євро - більш ніж на гривню Фото: курс долара зріс 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України сьогодні трохи зріс. Проте за місяць долар подешевшав на 40 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Середній курс долара по Україні станом на ранок 31 травня зріс на 5 копійок до 37,60 гривень у продажу. Курс євро зріс на 5 копійок до 40,65 гривні за євро. При цьому в обмінних пунктах купують долар у середньому 37,10 гривень, євро 39,99 гривень.

Офіційний фіксований курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року та становить 36,5686 гривень за долар. Водночас, офіційний курс євро на 31 травня становить 39,2802 гривень за євро (+0,1043 гривень).

Курс долара за місяць упав на 40 копійок, євро - більш ніж на гривню

Курс за місяць

Курс долара за місяць знизився ще на 40 копійок. Наприкінці квітня він складав 38 гривень за долар. Євро подешевшав значно - на 1 гривню 15 копійок. Зниження курсу євро пов'язане із ситуацій на світовому ринку. Індекс долара до основних валют за місяць зріс на 2,5%.

Фінансові аналітики прогнозують протягом наступних 12 місяців курс на рівні 40,04 грн/долар. Банкіри очікують на курс на рівні 41,38 грн/долар.

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