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Доллар и евро дешевеют: свежие курсы валют в обменных пунктах

Фото: курс доллара упал 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины сегодня продолжил снижение. Единая европейская валюта также дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс доллара по Украине по состоянию на утро 2 июня упал на 5 копеек до 37,50 гривен в продаже. Курс евро упал на 5 копеек до 40,55 гривен за евро. При этом в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,00 гривен, евро по 39,85 гривен.

Официальный фиксированный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года и составляет 36,5686 гривен за доллар. В то же время официальный курс евро на 2 июня составляет 39,1522 гривен за евро (+0,0969 гривен).

Наличный рынок в мае

По данным НБУ, что население Украины в мае 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 608,7 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 767,4 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 158,6 млн долларов - минимум с августа 2022 года.

Данные показывают, что украинцы начали снимать безналичную валюту в банках (91,6 млн долларов в мае). Эту валюту украинцы покупали в банках по курсу, близкому официальному (36,6 гривен плюс комиссия). Поскольку в мае на наличном рынке курс упал до 37,50 гривен, то украинцы больше не размещают валюту на депозит, а изымают ее.

Напомним, на наличном рынке за май курс доллара снизился на 40 копеек до 37,60 гривен, курс евро упал на 1 гривну 15 копеек до 40,65 гривен.

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