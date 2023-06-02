Попит упав: українці скоротили купівлю валюти до мінімуму з літа минулого року
Населення України в травні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 608,7 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 767,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 158,6 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Таким чином у травні українці скоротили купівлю валюти до мінімуму з серпня минулого року.
Всього з початку 2023 року українці продали 6 782,4 млн доларів і купили на 8 689,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 1 907,1 млн доларів.
Зміна тренду
Дані показують, що українці почали знімати безготівкову валюту в банках (91,6 млн доларів у травні). Цю валюту українці купували в банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень плюс комісія). Оскільки у травні на готівковому ринку курс упав до 37,50 гривень, то українці більше не розміщують валюту на депозит, а вилучають її.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України у липні 2022 року дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит на строк понад три місяці. Також українці можуть застрахуватися від вагань офіційного курсу.
Нагадаємо, за 2022 рік населення продало валюти на 14 461,4 млн доларів і купило на 15 341,5 млн доларів. Чиста покупка склала 880,1 млн доларів.
За 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.
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