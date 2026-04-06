ua en ru
Пн, 06 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар та євро дешевшають після вихідних: курс в обмінниках та банках на 6 квітня

09:09 06.04.2026 Пн
3 хв
Які актуальні курси в банках та обмінниках і де купувати вигідніше?
aimg Марія Кучерявець
Долар та євро дешевшають після вихідних: курс в обмінниках та банках на 6 квітня Фото: гривня зміцнилася, а долар і євро подешевшали (Getty Images)

Після вихідних на готівковому ринку України спостерігається зміцнення національної валюти. Курс долара та євро в обмінниках і касах банків пішов на зниження порівняно з показниками минулої п'ятниці.

РБК-Україна в матеріалі наводить свіжий курс валют на 6 квітня та розповідає, де вигідніше купувати долари та євро.

Головне:

  • Долар в обмінниках просів на 5–8 копійок.
  • Курс євро в касах банків втратив до 15 копійок на прийомі.
  • Найвигідніший курс на купівлю долара онлайн пропонує "Пумб" (43,70 грн).
  • ПриватБанк та Ощадбанк тримають різні курси для відділень та безготівкових операцій.

Курс валют в обмінниках

Після вихідних на готівковому ринку спостерігається тенденція до зниження вартості іноземної валюти.

Станом на ранок понеділка, 6 квітня, за даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках просів до 43,65 грн (-5 коп) у продажу та до 43,50 грн (-8 коп), при здачі, порівняно з п'ятницею.

Фото: курс валют на 6 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Аналогічно втрачає в ціні і європейська валюта. Сьогодні євро можна придбати за 50,69 грн, що на 1 копійку дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. При здачі євровалюти обмінники виставляють цінник 50,43 грн (-6 коп).

Курс у банках

У касах українських банків на початку робочого тижня також фіксується зниження вартості валюти.

Станом на ранок понеділка, 6 квітня, середня ціна купівлі долара становить 44,00 грн (-5 коп), тоді як здати американську валюту можна за курсом 43,50 грн (-5 коп).

Європейська валюта не стала винятком і втратила в ціні порівняно з минулою п'ятницею. Сьогодні євро в банках можна купити за 50,95 грн (-5 коп.), а курс прийому в касах становить 50,20 грн (-15 коп.).

Що з курсом у популярних банках й де вигідніше купувати валюту:

ПриватБанк. У відділеннях за долар просять 43,90 грн, а от "на картку" вийде трохи дорожче - 44,05 грн. З євро ситуація зворотна: у касах він по 50,80 грн, а для безготівкових операцій курс приємніший - 50,76 грн.

Ощадбанк. Тут у відділеннях долар тримають по рівній цифрі - 44,00 грн, а картковий курс становить 44,10 грн. Найвигідніше купувати валюту в мобільному "Ощаді" - там її продають по 43,95 грн.

"Пумб". У касах банку долар віддають по 43,90 грн, проте онлайн-купівля значно вигідніша - лише 43,70 грн. Курс євро у відділеннях сьогодні становить 50,80 грн, а за безготівку просять рівно 50,60 грн.

Monobank: курс продажу долара виставлено на рівні 43,95 грн, а євро можна придбати по 50,75 грн.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Курс гривні Курс євро Обмін валют Фінанси
