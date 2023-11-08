Долар та євро дешевшають: обмінні пункти України оновили курси валют

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 8 листопада середній курс долара в Україні знизився на 5 копійок до 37,60 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 40,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,10 грн, євро по 39,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,00-36,02 (купівля-продаж), знизившись на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову знизив офіційний курс долара. Офіційний курс на 8 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0371 грн за 1 долар (-0,0055 грн).

Курс євро становитиме 38,484 гривень за 1 євро (-0,2366 грн).

Ситуація на валютному ринку

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у жовтні 2023 року знизився на 0,1% до 38,05 гривні. Долар подешевшав після трьох місяців зростання. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 5,3%.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку після переходу до режиму гнучкості курсу з 3 жовтня залишалася стійкою. Ринок адаптується до нових умов, за кілька тижнів дії курсового режиму гривня навіть дещо зміцнилася як на міжбанківському, так і готівковому ринках.