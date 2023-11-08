Доллар и евро дешевеют: обменные пункты Украины обновили курсы валют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 ноября средний курс доллара в Украине снизился на 5 копеек до 37,60 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 40,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,10 гривен, евро по 39,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,00 -36,02 (покупка-продажа), снизившись на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил официальный курс доллара. Официальный курс на 8 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0371 гривен за 1 доллар (-0,0055 грн).

Курс евро составит 38,484 гривен за 1 евро (-0,2366 грн).

Ситуация на валютном рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в октябре 2023 года снизился на 0,1% до 38,05 гривен. Доллар подешевел после трех месяцев роста. По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 5,3%.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке после перехода к режиму управляемой гибкости курса с 3 октября оставалась устойчивой. Рынок адаптируется к новым условиям, за несколько недель действия курсового режима гривна даже несколько укрепилась как на межбанковском, так и на наличном рынках.