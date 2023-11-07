ua en ru
Вт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар знову подешевшав: НБУ знизив офіційний курс

Україна, Вівторок 07 листопада 2023 15:43
UA EN RU
Долар знову подешевшав: НБУ знизив офіційний курс Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив офіційний курс долара. Курс встановлений з урахуванням торгів на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 8 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0371 грн за 1 долар (-0,0055 грн).

Долар знову подешевшав: НБУ знизив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,484 гривень за 1 євро (-0,2366 грн).

Долар знову подешевшав: НБУ знизив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 36,02-36,04 грн/долар (купівля-продаж).

Долар знову подешевшав: НБУ знизив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс знизився на 10 копійок до 37,65 гривні за долар.

Ситуація на валютному ринку

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у жовтні 2023 року знизився на 0,1% до 38,05 гривні. Долар подешевшав після трьох місяців зростання. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 5,3%.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку після переходу до режиму гнучкості курсу з 3 жовтня залишалася стійкою.

Ринок адаптується до нових умов, за кілька тижнів дії курсового режиму гривня навіть дещо зміцнилася як на міжбанківському, так і готівковому ринках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
ЗМІ дізнались деталі "секретного" документа Єврокомісії по Україні
ЗМІ дізнались деталі "секретного" документа Єврокомісії по Україні
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки