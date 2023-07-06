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Долар та євро дешевшає: свіжий курс в обмінних пунктах України

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зниження. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 6 липня середній курс долара Україною впав на 5 копійок до 37,35 гривень, курс євро впав на 5 копійок 41,00 гривень за євро.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,85 гривні, євро по 40,30 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 6 липня становить 39,7848 грн за євро (-0,0695 грн).

Ситуація на валютному ринку

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у червні 2023 року впав на 0,9% до 37,24 гривні, опустившись до мінімуму з травня 2022 року. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 7,3%.

Як зазначають у НБУ, комфортний рівень міжнародних резервів покращує курсові очікування в Україні, завдяки чому ситуація на валютному ринку покращала.

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