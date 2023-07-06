Доллар и евро дешевеет: свежий курс в обменных пунктах Украины

По состоянию на утро 6 июля средний курс доллара по Украине упал на 5 копеек до 37,35 гривен, курс евро упал на 5 копеек 41,00 гривен за евро.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,85 гривен, евро по 40,30 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 6 июля составляет 39,7848 гривен за евро (-0,0695 гривен).

Ситуация на валютном рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в июне 2023 года упал на 0,9% до 37,24 гривен, опустившись до минимума с мая 2022 года. По сравнению с декабрем 2022 года курс упал на 7,3%.

Как отмечают в НБУ, комфортный уровень международных резервов улучшает курсовые ожидания в Украине, благодаря чему ситуация на валютном рынке улучшилась.