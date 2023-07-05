ua ru
Ср, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму з травня минулого року, - НБУ

Новость на русском →
Україна, Середа 05 липня 2023 13:32
Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму з травня минулого року, - НБУ Фото: курс долара оновив річний мінімум (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у червні 2023 року впав на 0,9% до 37,24 гривні. Курс знизився до мінімуму із травня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 7,3%.

Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму з травня минулого року, - НБУ

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за червень 1,574 млрд доларів. При цьому у населення купили 1,398 млрд доларів.

Прогнози курсу

Динаміка валютного ринку України в останні місяці була значно кращою, ніж прогнозували аналітики.

Фінансові аналітики у червні прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 39,54 грн/долар. У квітні вони чекали на курс 40,04 грн/долар.

За даними НБУ, комфортний рівень міжнародних резервів покращує курсові очікування в Україні, завдяки чому ситуація на валютному ринку покращалася.

Станом на 5 липня середній курс по Україні становить 36,90 (купівля) та 37,40 грн/долар (продаж).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Національний банк України
NEWS
Чим загрожує пошкодження реакторів на ЗАЕС: відповідь експерта
Чим загрожує пошкодження реакторів на ЗАЕС: відповідь експерта
DAILY
Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії