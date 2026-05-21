Головна » Бізнес » Фінанси

Долар стрибнув після рекорду, євро падає: обмінники та банки переписали цінники 21 травня

09:16 21.05.2026 Чт
4 хв
Де сьогодні найвигідніші умови для купівлі та здачі валюти?
aimg Ірина Гамерська
Долар стрибнув після рекорду, євро падає: обмінники та банки переписали цінники 21 травня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на ранок 21 травня в Україні зафіксовано різке зростання вартості американської валюти. Після рекордного курсу від НБУ долар в обмінниках злетів до 44,10 грн, а у банках піднявся до 44,40-44,60 грн.

Які цінники встановили фінустанови цього ранку і де купувати валюту вигідніше - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Стрибок долара в обмінниках: Після рекорду НБУ американська валюта додала одразу 12 копійок для купівлі - її курс становить 44,10 грн, а здати її можна по 44,00 грн.
  • Динаміка в касах банків: Зростання тут менш відчутне, ніж на готівковому ринку - у середньому купити долар можна по 44,40 грн, а здати по 43,90 грн.
  • Найвищий цінник дня: Максимальний курс долара зафіксовано у "Пумбі", де валюта в касах додала 10 копійок і коштує 44,60 грн.
  • Курси у ПриватБанку: Готівковий долар зріс на 5 копійок до 44,45 грн (на картках - 44,44 грн), а готівковий євро подорожчав на 10 копійок до 51,80 грн.
  • Зниження євро в Ощадбанку: Долар у банку зріс на 5 копійок, тоді як євро в мобільному застосунку навпаки подешевшав на 10 копійок - до 51,60 грн.
  • Падіння валюти в Monobank: Цифровий банк зрізав вартість євро одразу на 18 копійок - до 51,53 грн, тоді як курс долара тут утримується на рівні 44,43 грн.

Курс валют в обмінниках

Після рекордного курсу від НБУ курс долара в обміниках злетів. Вчора Нацбанк встановив новий історичний максимум долара - офіційний курс на сьогодні 44,22 гривні (попередній рекорд у 44,16 гривні був у березні).

Станом на ранок 21 травня, за даними порталу Minfin, валюта додала в ціні 12 копійок для покупки - курс 44,10 гривні. Здати валюту також дорожче - плюс 10 копійок - 44 гривні.

Євро ж тримає вчорашні позиції. Купити європейську валюту в обмінниках сьогодні можна за курсом у 51,63 (+3 коп) гривню, а здати - по 51,40 (без змін) гривні.

Фото: курс валют в обмінниках на 21 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

У банках же зростання не таке відчутне, як в обмінниках. Купити долар сьогодні можна по 44,4 (+6 коп), а здати - по 43,90 (+1 коп).

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за 51,65 -5 коп) гривню, а здати - по 51 (-10 коп).

ПриватБанк трохи підняв курс долара для покупки готівкою, валюта додала в ціні 5 копійок та обійдеться у 44,45 гривні за долар, а от для карток курс залишився без змін - 44,44 гривні. Євро в касах "Привату" сьогодні можна купити по 51,80 (+10 коп), а для карток курс без змін - 51,81 гривня.

В Ощадбанку долар додав в ціні п'ять копійок, як у застосунку так і для купівлі карткою, курс сьогодні 44,40 гривні та 44,50 гривні відповідно. Євро ж навпаки дешевшає, курс для купівлі в мобільному застосунку становить 51,60 (-10 коп), а для карток - 51,80 (-5 коп).

У "Пумбі" курс долара сьогодні найвищий, валюта додала в ціні 10 копійок і долар в касах банку обійдеться в 44,60 гривні, комерційний курс також плюс 10 копійок - 44,40 гривні. А от курс євро залишився без змін - 52 гривні.

У Monobank курс долара тримається на рівні вчорашнього ранку - 44,43 гривні, а от вартісь євро знизилась на 18 копійок - до 51,53 гривні.

Де сьогодні найвигідніший курс?

Купити долар: Найдешевша пропозиція діє в готівкових обмінниках, де курс становить 44,10 грн. Серед банків найнижчий цінник тримає Monobank (44,43 грн) та мобільний застосунок Ощадбанку (44,40 грн). Найдорожче купівля обійдеться в касах "Пумб" (44,60 грн).

Здати долар: Найвигідніший курс для здачі зафіксовано в обмінниках, які приймають валюту по 44,00 грн. У банках курс прийому нижчий і становить у середньому 43,90 грн.

Купити євро: Найкращі умови пропонує мобільний додаток Monobank, де курс упав до 51,53 грн, а також застосунок Ощадбанку (51,60 грн). В обмінниках євро продають по 51,63 грн, а найвищий цінник утримує "Пумб" (52,00 грн).

Здати євро: Найдорожче європейську валюту приймають в обмінниках (51,40 грн). У банках середній курс здачі становить 51,00 грн.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Зеленський зі Стармером обговорили дипломатичний трек у війні з РФ
Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників
Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників