Доллар прыгнул после рекорда, евро падает: обменники и банки переписали ценники 21 мая

По состоянию на утро 21 мая в Украине зафиксирован резкий рост стоимости американской валюты. После рекордного курса от НБУ доллар в обменниках взлетел до 44,10 грн, а в банках поднялся до 44,40-44,60 грн.

Какие ценники установили финучреждения этим утром и где покупать валюту выгоднее - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Скачок доллара в обменниках: После рекорда НБУ американская валюта прибавила сразу 12 копеек для покупки - ее курс составляет 44,10 грн, а сдать ее можно по 44,00 грн.

После рекорда НБУ американская валюта прибавила сразу 12 копеек для покупки - ее курс составляет 44,10 грн, а сдать ее можно по 44,00 грн. Динамика в кассах банков: Рост здесь менее ощутимый, чем на наличном рынке - в среднем купить доллар можно по 44,40 грн, а сдать по 43,90 грн.

Рост здесь менее ощутимый, чем на наличном рынке в среднем купить доллар можно по 44,40 грн, а сдать по 43,90 грн. Самый высокий ценник дня: Максимальный курс доллара зафиксирован в "Пумбе", где валюта в кассах прибавила 10 копеек и стоит 44,60 грн.

Максимальный курс доллара зафиксирован в "Пумбе", где валюта в кассах прибавила 10 копеек и стоит 44,60 грн. Курсы в ПриватБанке: Наличный доллар вырос на 5 копеек до 44,45 грн (на карточках - 44,44 грн), а наличный евро подорожал на 10 копеек до 51,80 грн.

Наличный доллар вырос на 5 копеек до 44,45 грн (на карточках - 44,44 грн), а наличный евро подорожал на 10 копеек до 51,80 грн. Снижение евро в Ощадбанке: Доллар в банке вырос на 5 копеек, тогда как евро в мобильном приложении наоборот подешевел на 10 копеек - до 51,60 грн.

Доллар в банке вырос на 5 копеек, тогда как евро в мобильном приложении наоборот подешевел на 10 копеек - до 51,60 грн. Падение валюты в Monobank: Цифровой банк срезал стоимость евро сразу на 18 копеек - до 51,53 грн, тогда как курс доллара здесь удерживается на уровне 44,43 грн.

Курс валют в обменниках

После рекордного курса от НБУ курс доллара в обменниках взлетел. Вчера Нацбанк установил новый исторический максимум доллара - официальный курс на сегодня 44,22 гривны (предыдущий рекорд в 44,16 гривны был в марте).

По состоянию на утро 21 мая, по данным портала Minfin, валюта прибавила в цене 12 копеек для покупки - курс 44,10 гривны. Сдать валюту также дороже - плюс 10 копеек - 44 гривны.

Евро же держит вчерашние позиции. Купить европейскую валюту в обменниках сегодня можно по курсу в 51,63 (+3 коп) гривну, а сдать - по 51,40 (без изменений) гривны.

Фото: курс валют в обменниках на 21 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В банках же рост не такой ощутимый, как в обменниках. Купить доллар сегодня можно по 44,4 (+6 коп), а сдать - по 43,90 (+1 коп).

Евро в обменниках сегодня можно купить за 51,65 (-5 коп) гривну, а сдать - по 51 (-10 коп).

ПриватБанк немного поднял курс доллара для покупки наличными, валюта прибавила в цене 5 копеек и обойдется в 44,45 гривны за доллар, а вот для карточек курс остался без изменений - 44,44 гривны. Евро в кассах "Привата" сегодня можно купить по 51,80 (+10 коп), а для карточек курс без изменений - 51,81 гривна.

В Ощадбанке доллар прибавил в цене пять копеек, как в приложении так и для покупки карточкой, курс сегодня 44,40 гривны и 44,50 гривны соответственно. Евро же наоборот дешевеет, курс для покупки в мобильном приложении составляет 51,60 (-10 коп), а для карточек - 51,80 (-5 коп).

В "Пумбе" курс доллара сегодня самый высокий, валюта прибавила в цене 10 копеек и доллар в кассах банка обойдется в 44,60 гривны, коммерческий курс также плюс 10 копеек - 44,40 гривны. А вот курс евро остался без изменений - 52 гривны.

В Monobank курс доллара держится на уровне вчерашнего утра - 44,43 гривны, а вот стоимость евро снизилась на 18 копеек - до 51,53 гривны.

Где сегодня самый выгодный курс?

Купить доллар: Самое дешевое предложение действует в наличных обменниках, где курс составляет 44,10 грн. Среди банков самый низкий ценник держит Monobank (44,43 грн) и мобильное приложение Ощадбанка (44,40 грн). Дороже всего покупка обойдется в кассах "Пумб" (44,60 грн).

Сдать доллар: Самый выгодный курс для сдачи зафиксирован в обменниках, которые принимают валюту по 44,00 грн. В банках курс приема ниже и составляет в среднем 43,90 грн.

Купить евро: Лучшие условия предлагает мобильное приложение Monobank, где курс упал до 51,53 грн, а также приложение Ощадбанка (51,60 грн). В обменниках евро продают по 51,63 грн, а самый высокий ценник удерживает "Пумб" (52,00 грн).

Сдать евро: Дороже всего европейскую валюту принимают в обменниках (51,40 грн). В банках средний курс сдачи составляет 51,00 грн.