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Долар штурмує нові позначки: які курси виставили банки 3 червня

10:30 03.06.2026 Ср
2 хв
Які фінустанови пропонують найкращі умови для обміну валют
aimg Анастасія Мацепа
Долар штурмує нові позначки: які курси виставили банки 3 червня Фото: банки та обмінники оновили курси валют на 3 червня (Getty Images)
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На початку дня банки та обмінники оновили курси валют. Долар залишається поблизу локальних максимумів, а євро продовжує торгуватися біля позначки 52 гривні.

Де сьогодні дешевше купити валюту та які курси пропонують найбільші банки України, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Головне:

  • Долар в обмінниках: купівля – 44,20 грн (без змін), продаж – 44,10 грн (без змін).
  • Євро в обмінниках: купівля – 51,80 грн (+5 коп.), продаж – 51,60 грн (+5 коп.).
  • Найдешевший долар серед банків продає Monobank – 44,43 грн.
  • Найвищий курс продажу долара залишається у ПУМБ – 44,70 грн.
  • Євро в окремих банках уже коштує понад 52 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, середній курс долара в обмінних пунктах сьогодні не змінився. Купити американську валюту можна за 44,20 гривні, а продати – за 44,10 гривні.

Євро в обмінниках дещо подорожчав. Середній курс купівлі зріс на 5 копійок – до 51,80 гривні, а продажу – на 5 копійок, до 51,60 гривні.

Долар штурмує нові позначки: які курси виставили банки 3 червня

Фото: курс валют в обмінниках на 3 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

У більшості банків різких змін не відбулося, однак окремі фінустанови переглянули курси євро.

ПриватБанк продає долар у відділеннях по 44,50 гривні (+2 коп.), а картковий курс залишився на рівні 44,44 гривні. Євро у відділеннях коштує 51,90 гривні (-10 коп.), а для карток – 52,08 гривні (без змін).

Ощадбанк залишив курс долара в мобільному застосунку на рівні 44,50 гривні (без змін), тоді як картковий курс зріс до 44,65 гривні (+5 коп.). Євро в ''Мобільному Ощаді'' подорожчав до 51,95 гривні (+5 коп.), а для карток – до 52,15 гривні (+5 коп.).

''ПУМБ'' підняв курс продажу долара в касах до 44,70 гривні (+10 коп.). Комерційний курс також зріс до 44,50 гривні (+10 коп.). Євро в касах банку подорожчав до 52,10 гривні (+10 коп.).

Monobank залишив курс долара без змін – 44,43 гривні. Євро подешевшав на 5 копійок і продається по 51,95 гривні.

Де дешевше купити валюту?

Долар: найвигідніший курс серед банків сьогодні пропонує Monobank – 44,43 грн. Далі йдуть ПриватБанк – 44,44 грн та ПУМБ – 44,50 грн за комерційним курсом.

Євро: найнижчий курс продажу наразі у ПриватБанку – 51,90 грн. Лише на 5 копійок дорожче євро коштує в Monobank та Ощадбанку.

Де вигідніше продати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара пропонує Ощадбанк – 44,15 грн. ПУМБ купує валюту по 44,10 грн, Monobank – по 44,06 грн.

Євро: найвигідніше сьогодні продавати євро в Ощадбанку – по 51,45 грн. У ПУМБ курс купівлі становить 51,40 грн, у Monobank – 51,25 грн.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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