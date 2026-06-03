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Доллар штурмует новые отметки: какие курсы выставили банки 3 июня

10:30 03.06.2026 Ср
3 мин
Какие финучреждения предлагают лучшие условия для обмена валют
aimg Анастасия Мацепа
Доллар штурмует новые отметки: какие курсы выставили банки 3 июня Фото: банки и обменники обновили курсы валют на 3 июня (Getty Images)
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В начале дня банки и обменники обновили курсы валют. Доллар остается вблизи локальных максимумов, а евро продолжает торговаться у отметки 52 гривны.

Где сегодня дешевле купить валюту и какие курсы предлагают крупнейшие банки Украины, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Главное:

  • Доллар в обменниках: покупка - 44,20 грн (без изменений), продажа - 44,10 грн (без изменений).
  • Евро в обменниках: покупка - 51,80 грн (+5 коп.), продажа - 51,60 грн (+5 коп.).
  • Самый дешевый доллар среди банков продает Monobank - 44,43 грн.
  • Самый высокий курс продажи доллара остается у ПУМБ - 44,70 грн.
  • Евро в отдельных банках уже стоит более 52 грн.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, средний курс доллара в обменных пунктах сегодня не изменился. Купить американскую валюту можно за 44,20 гривны, а продать - за 44,10 гривны.

Евро в обменниках несколько подорожал. Средний курс покупки вырос на 5 копеек - до 51,80 гривны, а продажи - на 5 копеек, до 51,60 гривны.

Доллар штурмует новые отметки: какие курсы выставили банки 3 июня

Фото: курс валют в обменниках на 3 июня (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В большинстве банков резких изменений не произошло, однако отдельные финучреждения пересмотрели курсы евро.

ПриватБанк продает доллар в отделениях по 44,50 гривны (+2 коп.), а карточный курс остался на уровне 44,44 гривны. Евро в отделениях стоит 51,90 гривны (-10 коп.), а для карт - 52,08 гривны (без изменений).

Ощадбанк оставил курс доллара в мобильном приложении на уровне 44,50 гривны (без изменений), тогда как карточный курс вырос до 44,65 гривны (+5 коп.). Евро в ''Мобильном Ощаде'' подорожал до 51,95 гривны (+5 коп.), а для карт - до 52,15 гривны (+5 коп.).

''ПУМБ'' поднял курс продажи доллара в кассах до 44,70 гривны (+10 коп.). Коммерческий курс также вырос до 44,50 гривны (+10 коп.). Евро в кассах банка подорожал до 52,10 гривны (+10 коп.).

Monobank оставил курс доллара без изменений - 44,43 гривны. Евро подешевел на 5 копеек и продается по 51,95 гривны.

Где дешевле купить валюту?

Доллар: самый выгодный курс среди банков сегодня предлагает Monobank - 44,43 грн. Далее следуют ПриватБанк - 44,44 грн и ПУМБ - 44,50 грн по коммерческому курсу.

Евро: самый низкий курс продажи сейчас в ПриватБанке - 51,90 грн. Лишь на 5 копеек дороже евро стоит в Monobank и Ощадбанке.

Где выгоднее продать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара предлагает Ощадбанк - 44,15 грн. ПУМБ покупает валюту по 44,10 грн, Monobank - по 44,06 грн.

Евро: выгоднее всего сегодня продавать евро в Ощадбанке - по 51,45 грн. В ПУМБ курс покупки составляет 51,40 грн, в Monobank - 51,25 грн.

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