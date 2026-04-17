Долар росте, у євро новий рекорд: курс на 20 квітня та що робити, якщо гроші пішли не на той рахунок

Нацбанк продовжує підвищувати курс долара та євро. Так, у понеділок євро вийде на новий рекорд, додавши в ціні ще 34 копійки. Долар зросте на 26 копійок.
Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 20 квітня. Тож, наступного тижня долар додасть в ціні 26 копійок і коштуватиме 43,89 гривні.
Щодо євро, то валюта вийде на новий рекорд - 51,76 (+34 коп).
Користування банківськими послугами часто викликає запитання щодо законності додаткових платежів або зупинки операцій. Тож, які права мають банки та що робити, якщо гроші пішли не на той рахунок:
Роз’яснення ключових ситуацій
Чому банк списує комісії? Встановлення процентних ставок та плати за обслуговування - це внутрішнє рішення кожної фінустанови. Оскільки цей процес є законним, відповідальність за ознайомлення з умовами договору покладається на клієнта.
Коли зупиняють операції? Зупинка платежу є обов’язком банку, якщо виникає підозра щодо законності транзакції. Рішення про тимчасове блокування видаткових операцій (до 7 робочих днів) може ухвалити спеціально уповноважений орган для перевірки всіх обставин.
Що робити, якщо реквізити вказано неправильно? Якщо ви або касир помилилися в цифрах, алгоритм дій наступний:
