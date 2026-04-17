Доллар растет, у евро новый рекорд: курс на 20 апреля и что делать, если деньги ушли не на тот счет

Нацбанк продолжает повышать курс доллара и евро. Так, в понедельник евро выйдет на новый рекорд, прибавив в цене еще 34 копейки. Доллар вырастет на 26 копеек.
Нацбанк установил курс валют на понедельник, 20 апреля. Так, на следующей неделе доллар прибавит в цене 26 копеек и будет стоить 43,89 гривны.
Относительно евро, то валюта выйдет на новый рекорд - 51,76 (+34 коп).
Пользование банковскими услугами часто вызывает вопросы относительно законности дополнительных платежей или остановки операций. Так, какие права имеют банки и что делать, если деньги ушли не на тот счет:
Разъяснение ключевых ситуаций
Почему банк списывает комиссии? Установление процентных ставок и платы за обслуживание - это внутреннее решение каждого финучреждения. Поскольку этот процесс является законным, ответственность за ознакомление с условиями договора возлагается на клиента.
Когда останавливают операции? Остановка платежа является обязанностью банка, если возникает подозрение относительно законности транзакции. Решение о временной блокировке расходных операций (до 7 рабочих дней) может принять специально уполномоченный орган для проверки всех обстоятельств.
Что делать, если реквизиты указаны неправильно? Если вы или кассир ошиблись в цифрах, алгоритм действий следующий:
