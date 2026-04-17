Долар та євро пробили нову межу: як обмінники та банки переписали "цінники" на 17 квітня

09:08 17.04.2026 Пт
2 хв
В деяких банках долар перетнув позначку в 44 гривні
aimg Ірина Гамерська
Долар та євро пробили нову межу: як обмінники та банки переписали "цінники" на 17 квітня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

Вранці 17 квітня український валютний ринок відреагував черговим подорожчанням іноземних валют. Долар та євро додали в ціні як у касах банків, так і в обмінних пунктах.

Скільки коштує валюта сьогодні та де курс найвищий - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Тенденція: Курс долара та євро продовжує зростати. У середньому валюта додала від 10 до 27 копійок порівняно з попереднім днем.
  • Готівковий ринок: В обмінниках долар продають по 43,80 грн, а євро - по 51,60 грн.
  • Банківські курси: Середня ціна продажу долара в банках сягнула 43,85 грн, євро - 51,77 грн.
  • Лідери за ціною: Найвищі курси продажу долара наразі в "Пумбі" (44,10 грн) та ПриватБанку (44,05 грн).
  • Карткові курси: У Monobank курс продажу долара встановився на рівні 44,04 грн, євро - 52,02 грн.

Курс валют обмінники

За даними порталу Minfin, сьогодні обмінники продають долари по 43,80 (+15 коп) гривні, а купують по 43,65 (+10 коп) гривні.

Євро в обмінниках можна купити за середнім курсом у 51,60 (+15 коп) гривню, а здати - по 51,40 (+15 коп) гривні.

Долар та євро пробили нову межу: як обмінники та банки переписали &quot;цінники&quot; на 17 квітня

Фото: курс валют на 17 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Станом на ранок 17 квітня середній курс долара в банках становить 43,85 (+10 коп) гривні при покупці та 43,35 (+5 коп) гривень при здачі валюти.

Євро в банках сьогодні можна купити за середнім курсом 51,77 (+17 коп) гривня, а здати - по 51,05 (+10 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах та по безналу по 44,05 (+20 коп) гривні. Євро в "Приваті" можна купити по 51,95 (+20 коп) гривні в касах та по 52,08 (27 коп) гривні - безнал.

Ощадбанк встановив курс долара на рівні 43,90 (+10 коп) гривень для мобільного застосунку, а безнал - по 43,99 (+4 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,85 (+15 коп) гривні, а безнал - по 51,95 (+10 коп) гривні.

У "Пумбі" долар сьогодні тримається на рівні 44,10 (+20 коп) гривень у касах та 43,90 (+20 коп) гривні - безнал. Євро в касах банку можна купити по 51,90 (+20 коп) гривні.

Monobank продає долари по 44,04 (+19 коп) гривні, а євро - по 52,02 (+22 коп) гривні.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

