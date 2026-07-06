ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар різко впав, євро також йде донизу: "свіжий" курс в банках та обмінниках на 6 липня

10:16 06.07.2026 Пн
3 хв
За вихідні курс долара впав на 15-20 копійок в деяких банках
aimg Ірина Гамерська
Долар різко впав, євро також йде донизу: "свіжий" курс в банках та обмінниках на 6 липня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Вранці 6 липня валютний ринок України демонструє помітне зміцнення гривні: котирування в банках та обмінниках пішли на спад. Після періоду коливань долар став доступнішим, а євро продовжує поступово дешевшати.

Про актуальні курси в топових фінустановах та де сьогодні можна провести обмін найвигідніше - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Гривня зміцнюється: Валютний ринок розпочинає день з відчутного зниження курсів долара та євро як у банківських установах, так і в обмінних пунктах.
  • Ситуація в обмінниках: Долар у середньому подешевшав на 8-9 копійок, євро - на 5-10 копійок залежно від операції.
  • Банківський сектор: Більшість великих банків, включаючи "Приват", "Ощад" та Monobank, також знизили котирування, реагуючи на загальні ринкові тенденції.
  • Вигода: Найнижчі курси купівлі долара серед великих банків сьогодні пропонують Ощадбанк (44,80 грн) та Monobank/ПриватБанк (44,84-44,85 грн).
  • Динаміка: Більшість банків оновили курси в бік зниження на 15-30 копійок порівняно з попередніми показниками.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 6 липня портал Minfin наводить середній курс долара на рівні 44,66 гривень для покупки. У порівняння із ранком п'ятниці валюта впала в ціні на 9 копійок. Здати валюту можна по 44,55 гривні, це на 8 копійок нижче за курс 3 липня.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,40 (-5 коп) гривні, а здати в середньому - по 51,15 (-10 коп) гривні.

Долар різко впав, євро також йде донизу: &quot;свіжий&quot; курс в банках та обмінниках на 6 липня

Фото: курс валют в обмінниках 6 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,93 гривні для покупки та 44,24 гривні - для здачі валюти.

Євро в банках сьогодні можна купити по 51,48 гривні, а здати - по 50,79 гривні.

Долар різко впав, євро також йде донизу: &quot;свіжий&quot; курс в банках та обмінниках на 6 липня

Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,85 (-15 коп) гривні, а карткою можна купити по 44,84 (-20 коп) гривні. Євро у відділеннях "Привату" обійдеться в 51,50 (-5 коп) гривні, а карткою - 51,54 (без змін) гривні.

Ощадбанк продає американську валюту в мобільному застосунку по 44,80 (-20 коп) гривні, а для карток - 44,95 (-15 коп) гривні. Євро ж в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,45 (-10 коп) гривні, а безнал - 51,60 (-5 коп) гривні.

"Пумб" сьогодні продає долари в касах по 45 (-20 коп) гривень, а карткою - 44,80 (-30 коп) гривні. Євро в касах банку можна купити по 51,70 (-30 коп) гривні.

Monobank продає долари по 44,84 (-23 коп) гривні, а євро - по 51,50 (-3 коп) гривні.

Орієнтуючись на вказані дані за 6 липня, ось де вигідно купити валюту (тобто де найнижчий курс продажу для клієнта):

Для купівлі долара:

  • Найвигідніше: Ощадбанк (у застосунку) - 44,80 грн.
  • Також вигідні курси пропонують Monobank (44,84 грн) та ПриватБанк (картковий курс 44,84 грн).

Для купівлі євро:

  • Найвигідніше: Ощадбанк (у застосунку) - 51,45 грн.
  • Далі йдуть Monobank та ПриватБанк (у відділеннях) - 51,50 грн.
Читайте також: Валютний ринок готує паузу? Яким буде курс долара цього тижня

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
ДСНС опублікували кадри рятувальних операцій після атаки на Київ
ДСНС опублікували кадри рятувальних операцій після атаки на Київ
Аналітика
1424 дні в пеклі, "ігри" з ФСБ та стоячий режим: Інтерв'ю з бійцем "Азову" Сергієм Бенца
Тетяна Демухкореспондент РБК-Україна 1424 дні в пеклі, "ігри" з ФСБ та стоячий режим: Інтерв'ю з бійцем "Азову" Сергієм Бенца