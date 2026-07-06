ua en ru
Пн, 06 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар резко упал, евро также идет вниз: "свежий" курс в банках и обменниках на 6 июля

10:16 06.07.2026 Пн
3 мин
За выходные курс доллара упал на 15-20 копеек в некоторых банках
aimg Ирина Гамерская
Доллар резко упал, евро также идет вниз: "свежий" курс в банках и обменниках на 6 июля Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Утром 6 июля валютный рынок Украины демонстрирует заметное укрепление гривны: котировки в банках и обменниках пошли на убыль. После периода колебаний доллар стал доступнее, а евро продолжает постепенно дешеветь.

Об актуальных курсах в топовых финучреждениях и где сегодня можно провести обмен выгоднее всего - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Гривна укрепляется: Валютный рынок начинает день с ощутимого снижения курсов доллара и евро как в банковских учреждениях, так и в обменных пунктах.
  • Ситуация в обменниках: Доллар в среднем подешевел на 8-9 копеек, евро - на 5-10 копеек в зависимости от сделки.
  • Банковский сектор: Большинство крупных банков, включая "Приват", "Ощад" и Monobank, также снизили котировки, реагируя на общие рыночные тенденции.
  • Удобство: Самые низкие курсы покупки доллара среди крупных банков сегодня предлагают Ощадбанк (44,80 грн) и Monobank/ПриватБанк (44,84-44,85 грн).
  • Динамика: Большинство банков обновили курсы в сторону снижения на 15-30 копеек по сравнению с предыдущими показателями.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 6 июля портал Minfin приводит средний курс доллара на уровне 44,66 гривны для покупки. По сравнению с утром пятницы валюта снизилась в цене на 9 копеек. Сдать валюту можно по 44,55 гривны, это на 8 копеек ниже курса 3 июля.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,40(-5 коп) гривны, а сдать в среднем - по 51,15(-10 коп) гривны.

Доллар резко упал, евро также идет вниз: &quot;свежий&quot; курс в банках и обменниках на 6 июля

Фото: курс валют в обменниках 6 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,93 гривны для покупки и 44,24 гривны - для сдачи валюты.

Евро в банках сегодня можно купить по 51,48 гривны, а сдать - по 50,79 гривны.

Доллар резко упал, евро также идет вниз: &quot;свежий&quot; курс в банках и обменниках на 6 июля

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,85 (-15 коп) гривны, а картой можно купить по 44,84 (-20 коп) гривны. Евро в отделениях "Привата" обойдется в 51,50 (-5 коп) гривны, а картой - 51,54 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает американскую валюту в мобильном приложении по 44,80 (-20 коп) гривны, а для карточек - 44,95 (-15 коп) гривны. Евро же в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,45 (-10 коп) гривны, а безнал - 51,60 (-5 коп) гривны.

"Пумб" сегодня продает доллары в кассах по 45 (-20 коп) гривен, а картой - 44,80 (-30 коп) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 51,70 (-30 коп.) гривны.

Monobank продает доллары по 44,84 (-23 коп) гривны, а евро - по 51,50 (-3 коп) гривны.

Ориентируясь на указанные данные за 6 июля, вот где выгодно купить валюту (т.е. самый низкий курс продажи для клиента):

Для покупки доллара:

  • Выгоднее всего: Ощадбанк (в приложении) - 44,80 грн.
  • Также выгодные курсы предлагают Monobank (44,84 грн) и ПриватБанк (карточный курс 44,84 грн).

Для покупки евро:

  • Выгоднее всего: Ощадбанк (в приложении) - 51,45 грн.
  • Далее следуют Monobank и ПриватБанк (в отделениях) - 51,50 грн.
Читайте также: Валютный рынок готовит паузу? Каким будет курс доллара на этой неделе

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
ГСЧС опубликовали кадры спасательных операций после атаки на Киев
ГСЧС опубликовали кадры спасательных операций после атаки на Киев
Аналитика
1424 дня в аду, "игры" с ФСБ и стоячий режим: Интервью с бойцом "Азова" Сергеем Бенцой
Татьяна Демухкорреспондент РБК-Украина 1424 дня в аду, "игры" с ФСБ и стоячий режим: Интервью с бойцом "Азова" Сергеем Бенцой