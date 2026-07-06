Доллар резко упал, евро также идет вниз: "свежий" курс в банках и обменниках на 6 июля

Утром 6 июля валютный рынок Украины демонстрирует заметное укрепление гривны: котировки в банках и обменниках пошли на убыль. После периода колебаний доллар стал доступнее, а евро продолжает постепенно дешеветь.

Об актуальных курсах в топовых финучреждениях и где сегодня можно провести обмен выгоднее всего - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Гривна укрепляется: Валютный рынок начинает день с ощутимого снижения курсов доллара и евро как в банковских учреждениях, так и в обменных пунктах.

Валютный рынок начинает день с ощутимого снижения курсов доллара и евро как в банковских учреждениях, так и в обменных пунктах. Ситуация в обменниках: Доллар в среднем подешевел на 8-9 копеек, евро - на 5-10 копеек в зависимости от сделки.

Доллар в среднем подешевел на 8-9 копеек, евро - на 5-10 копеек в зависимости от сделки. Банковский сектор: Большинство крупных банков, включая "Приват", "Ощад" и Monobank, также снизили котировки, реагируя на общие рыночные тенденции.

Большинство крупных банков, включая "Приват", "Ощад" и Monobank, также снизили котировки, реагируя на общие рыночные тенденции. Удобство: Самые низкие курсы покупки доллара среди крупных банков сегодня предлагают Ощадбанк (44,80 грн) и Monobank/ПриватБанк (44,84-44,85 грн).

Самые низкие курсы покупки доллара среди крупных банков сегодня предлагают Ощадбанк (44,80 грн) и Monobank/ПриватБанк (44,84-44,85 грн). Динамика: Большинство банков обновили курсы в сторону снижения на 15-30 копеек по сравнению с предыдущими показателями.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 6 июля портал Minfin приводит средний курс доллара на уровне 44,66 гривны для покупки. По сравнению с утром пятницы валюта снизилась в цене на 9 копеек. Сдать валюту можно по 44,55 гривны, это на 8 копеек ниже курса 3 июля.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,40(-5 коп) гривны, а сдать в среднем - по 51,15(-10 коп) гривны.

Фото: курс валют в обменниках 6 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,93 гривны для покупки и 44,24 гривны - для сдачи валюты.

Евро в банках сегодня можно купить по 51,48 гривны, а сдать - по 50,79 гривны.

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,85 (-15 коп) гривны, а картой можно купить по 44,84 (-20 коп) гривны. Евро в отделениях "Привата" обойдется в 51,50 (-5 коп) гривны, а картой - 51,54 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает американскую валюту в мобильном приложении по 44,80 (-20 коп) гривны, а для карточек - 44,95 (-15 коп) гривны. Евро же в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,45 (-10 коп) гривны, а безнал - 51,60 (-5 коп) гривны.

"Пумб" сегодня продает доллары в кассах по 45 (-20 коп) гривен, а картой - 44,80 (-30 коп) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 51,70 (-30 коп.) гривны.

Monobank продает доллары по 44,84 (-23 коп) гривны, а евро - по 51,50 (-3 коп) гривны.

Ориентируясь на указанные данные за 6 июля, вот где выгодно купить валюту (т.е. самый низкий курс продажи для клиента):

Для покупки доллара:

Выгоднее всего: Ощадбанк (в приложении) - 44,80 грн.

Также выгодные курсы предлагают Monobank (44,84 грн) и ПриватБанк (карточный курс 44,84 грн).

Для покупки евро: