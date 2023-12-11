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Долар різко подорожчав: свіжі курси валют на початку тижня

Україна, Понеділок 11 грудня 2023 10:30
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Долар різко подорожчав: свіжі курси валют на початку тижня Фото: курс долара виріс на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України зріс на початку тижня. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 11 грудня середній курс долара в Україні зріс на 15 копійок до 37,55 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до 40,50 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,05 гривні, євро по 39,80 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,77-36,79 (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара. З початку місяця долар подорожчав на 1%.

Офіційний курс на 11 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,7424 грн за 1 долар (+0,0702 грн). Курс євро становитиме 39,601 гривень за 1 євро (+0,1050 грн).

Прогнози курсу

Аналітики фінансової групи ICU вважають, що в Україні вже склалися умови для помірної та керованої девальвації. За прогнозом, курс долара до кінця поточного року може залишитися без змін - на рівні 36,7 гривень. Однак наприкінці 2024 року долар може коштувати 41 гривню.

При цьому аналітики Dragon Capital вважають, що курс долара може зрости наприкінці 2024 року до 39 гривень. На їхню думку, НБУ не піде на різкі кроки.

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