Доллар резко подорожал: свежие курсы валют в начале недели

Курс доллара в обменных пунктах Украины вырос в начале недели. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 11 декабря средний курс доллара в Украине вырос на 15 копеек до 37,55 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 40,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,05 гривен, евро по 39,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,77-36,79 (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. С начала месяца доллар подорожал на 1%.

Официальный курс на 11 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,7424 гривен за 1 доллар (+0,0702 грн). Курс евро составит 39,601 гривен за 1 евро (+0,1050 грн).

Прогнозы курса

Аналитики финансовой группы ICU считают, что в Украине уже сложились условия для умеренной и управляемой девальвации. По их прогнозу, курс доллара до конца текущего года может остаться без изменений - на уровне 36,7 гривен. Однако в конце 2024 года доллар может стоить 41 гривну.

При этом аналитики Dragon Capital считают, что курс доллара может вырасти в конце 2024 года до 39 гривен. По их мнению, НБУ не пойдет на резкие шаги.