Долар різко подорожчав: НБУ оновив офіційний курс

Офіційний курс на 12 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,8716 грн за 1 долар (+0,1292 грн).

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Курс євро становитиме 39,6738 гривень за 1 євро (+0,0728 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 36,89-36,92 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 15 копійок до 37,55 гривні за долар.

Прогнози курсу

Міжнародна агенція Fitch Ratings прогнозує стабільний курс долара до гривні. Як зазначається в повідомленні агентства, НБУ знизив відсоткову ставку до 16% з 25% у червні і запровадив політику "керованої гнучкості" обмінного курсу.

"Fitch очікує, що продовження валютних інтервенцій сприятиме підтримці широкої стабільності курсу гривні до долара США у короткостроковій перспективі", - йдеться у прогнозі.

Аналітики фінансової групи ICU вважають, що в Україні вже склалися умови для помірної та керованої девальвації. За прогнозом, курс долара до кінця поточного року може залишитися без змін - на рівні 36,7 гривень. Однак наприкінці 2024 року долар може коштувати 41 гривню.