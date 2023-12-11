Доллар резко подорожал: НБУ обновил официальный курс

Официальный курс на 12 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,8716 гривен за 1 доллар (+0,1292 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,6738 гривен за 1 евро (+0,0728 грн).

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На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 36,89-36,92 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 15 копеек до 37,55 гривен за доллар.

Прогнозы курса

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует стабильный курс доллара к гривне. Как отмечается в сообщении агентства, НБУ снизил процентную ставку до 16% с 25% в июне и ввел политику "управляемой гибкости" обменного курса.

"Fitch ожидает, что продолжение валютных интервенций будет способствовать поддержанию широкой стабильности курса гривны к доллару США в краткосрочной перспективе", - говорится в прогнозе.

Аналитики финансовой группы ICU считают, что в Украине уже сложились условия для умеренной и управляемой девальвации. По их прогнозу, курс доллара до конца текущего года может остаться без изменений - на уровне 36,7 гривен. Однако в конце 2024 года доллар может стоить 41 гривну.