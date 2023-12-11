Що буде з курсом долара, зростанням економіки та цінами в Україні: прогноз Fitch Ratings

Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує стабільний курс долара до гривні, щодо низьку інфляцію та повернення до економічного зростання в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства .

Стабільний курс

Як зазначається в повідомленні агентства, НБУ знизив відсоткову ставку до 16% з 25% у червні і запровадив політику "керованої гнучкості" обмінного курсу.

"Fitch очікує, що продовження валютних інтервенцій сприятиме підтримці широкої стабільності курсу гривні до долара США у короткостроковій перспективі, поряд із відносно поступовою лібералізацією рахунку операцій з капіталом", - йдеться у прогнозі.

Інфляція різко падає

Інфляція впала до 5,3% у жовтні з 12,8% у червні, чому сприяли нижчі ціни на продукти харчування та енергоносії, а також стабільність обмінного курсу.

"Ми прогнозуємо, що інфляція зросте в середньому до 9,1% у 2024-2025 роках, частково через базові ефекти, помірно вищі темпи зростання заробітної плати і збоїв у внутрішніх ланцюжках поставок", - прогнозують аналітики.

Повернення до економічного зростання

Fitch прогнозує зростання ВВП на 5,1% у 2023 році після скорочення на 29,1% у 2022 році у зв'язку з подальшою адаптацією бізнесу до умов війни, підвищенням споживчої довіри та зростанням у сільському господарстві.

За даними ООН, кількість українських біженців у 2023 році була відносно стабільною і склала 6,3 мільйона у листопаді. Fitch прогнозує уповільнення відновлення економіки до кінця року та зростання ВВП за весь рік на рівні 3,8% у 2024 році та 4,5% у 2025 році. Зростання може прискоритися внаслідок зниження інтенсивності конфлікту, значного повернення мігрантів та активнішого відновлення експортного потенціалу через чорноморські порти.

Прогнози уряду України

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

Кабмін також очікує зростання реального ВВП у 2023 році на рівні 5% та 4,6% у 2024 році.

За прогнозом уряду, інфляція у 2023 році становитиме 7,1%, у 2024 році - 9,7%.