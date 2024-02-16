Долар різко подешевшав наприкінці тижня: свіжі курси в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 16 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 20 копійок до 38,10 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 41,35 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,60 гривні, євро по 40,65 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,84-38,80 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.
Офіційний курс
Національний банк України знизив курс долара. Долар подешевшав після чотирьох днів зростання.
Офіційний курс на 16 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,9484 грн за 1 долар (-0,2250 грн).
Прогнози курсу
Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців.
За інформацією НБУ, населення України у січні 2024 року погіршило очікування за курсом до 40,13 грн/долар порівняно з груднем (39,75 грн/долар).
Крім того, банкіри в січні очікували на курс на рівні 41,31 грн/долар, а фінансові аналітики - 40,29 грн/долар.
Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.