Долар різко подешевшав наприкінці тижня: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 16 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 20 копійок до 38,10 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 41,35 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,60 гривні, євро по 40,65 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,84-38,80 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара. Долар подешевшав після чотирьох днів зростання.

Офіційний курс на 16 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,9484 грн за 1 долар (-0,2250 грн).

Прогнози курсу

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців.

За інформацією НБУ, населення України у січні 2024 року погіршило очікування за курсом до 40,13 грн/долар порівняно з груднем (39,75 грн/долар).

Крім того, банкіри в січні очікували на курс на рівні 41,31 грн/долар, а фінансові аналітики - 40,29 грн/долар.

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.