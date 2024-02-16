Доллар резко подешевел в конце недели: свежие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 20 копеек до 38,10 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 41,35 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,60 гривен, евро по 40,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,84-38,80 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар подешевел после четырех дней роста.

Официальный курс на 16 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,9484 гривен за 1 доллар (-0,2250 грн).

Прогнозы курса

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев.

По информации НБУ, население Украины в январе 2024 года ухудшило ожидания по курсу до 40,13 грн/доллар по сравнению с декабрем (39,75 грн/доллар).

Кроме того, банкиры в январе ожидали курс на уровне 41,31 грн/доллар, а финансовые аналитики - 40,29 грн/доллар.

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.