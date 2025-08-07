Долар різко подешевшав і впав до мінімуму з середини червня

Дані НБУ

За даними НБУ, середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в липні 2025 року зріс на 0,4% до 41,77 гривень.

Курс готівкового долара послідовно знижувався на початку 2025 року. Однак потім курс дещо зріс.

За рік долар подорожчав на 1,0%. А від початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 46,6%.