Доллар резко подешевел и упал до минимума с середины июня

Официальный курс на 8 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4564 гривен за 1 доллар (-0,1546 грн). Это минимальный уровень с 16 июня (41,4466 гривен).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,276 гривен за 1 евро (-0,0094 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 21 копейку до 41,43-41,46 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,50 гривен.