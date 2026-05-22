Доллар на рекорде в НБУ: что с курсом в банках и переписали ли обменники ценники 22 мая

Несмотря на минимальный рост официального курса доллара до очередного рекорда в 44,23 грн, наличные обменники решили удержать позиции на уровне 44,10 грн за покупку. В кассах банков ситуация разнонаправленная: доллар в "Пумбе" пошел вниз, тогда как стоимость евро в Monobank взлетела сразу на 27 копеек.

Главное:

Курс валют в обменниках

Вчера Нацбанк снова установил исторический максимум для курса доллара. Рост хоть и минимальный - плюс одна копейка, впрочем, доллар вышел на очередной рекорд. Официальный курс на сегодня - 44,23 гривны.

После вчерашнего роста сегодня утром обменники успокоились и держат позиции без изменений. По данным портала Minfin, доллар сегодня можно купить по 44,10 гривны, а сдать - по 44 гривны.

Евро же в обменниках снизилось на 3 копейки - курс для покупки составляет 51,60 гривну. Сдать же можно как и вчера - по 51,40 гривне.

Фото: курс валют в обменниках на 22 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки также держат позиции предыдущего дня и средний курс для покупка доллара составляет 44,44 гривны, а вот сдать валюту сегодня можно немного дороже - 43,98 (+8 коп) гривны.

Евро же в банках немного выросло: купить можно по 51,72 (+7 коп) гривны, а сдать - по 51,10 (+10 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах и для карт по вчерашнему курсу без изменений - 44,45 гривны и 44,44 гривны соответственно. Евро же в кассах немного подешевело - 51,75 (-5 коп) гривна, а для карточек курс остается без изменений - 51,81 гривну.

Ощадбанк продает валюту по такому же курсу, как и вчера утром. Доллар в мобильном приложении и карточкой можно купить по 44,40 гривны и 44,50 гривны соответственно. Евро же в мобильном "Ощаде" и для карточек стоит 51,60 гривну и 51,80 гривну соответственно.

А вот в "Пумбе" курс доллара упал, купить валюту в отделениях банка и карточкой сегодня можно на 10 копеек дешевле - 44,50 гривны и 44,30 гривны соответственно. Курс евро для покупки без изменений - 52 гривны.

В Monobank курс доллара без изменений - 44,43 гривны, а вот стоимость евро выросла на 27 копеек - до 51,80 гривны.

Где сегодня самый выгодный курс?

Купить доллар: Самое дешевое предложение действует в наличных обменниках, где курс составляет 44,10 грн. Среди банков самый низкий ценник держит Ощадбанк в мобильном приложении (44,40 грн) и Monobank (44,43 грн). Дороже всего покупка обойдется в кассах ПриватБанка (44,45 грн) и в отделениях "Пумб" (44,50 грн).

Сдать доллар: Выгоднее всего сдавать валюту в обменниках, где ее принимают по 44,00 грн. В кассах банков средний курс приема немного ниже - 43,98 грн.

Купить евро: Самый дешевый вариант покупки наличными - в обменниках, где курс снизился до 51,60 грн, а также в мобильном приложении Ощадбанка (51,60 грн). В ПриватБанке наличный евро стоит 51,75 грн, а в Monobank курс вырос до 51,80 грн. Самый высокий ценник удерживает "Пумб" (52,00 грн).

Сдать евро: Дороже всего европейскую валюту принимают в обменниках, где курс составляет 51,40 грн. В банках средний курс сдачи ниже и составляет 51,10 грн.