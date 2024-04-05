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Долар продовжував дешевшати: свіжі курси в обмінних пунктах

Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися за падінням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 5 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 39,35 гривні, курс євро не змінився - 42,90 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,85 гривні, євро по 42,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,87-39,00 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 5 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,0201 грн за 1 долар (-0,1752 грн). Курс євро становитиме 42,3485 гривень за 1 євро (+0,0842 грн).

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, ситуація на валютному ринку України у березні 2024 року залишалася контрольованою, а курсові коливання - помірними.

"Протягом березня обмінний курс гривні коливався в обидві сторони, помірковано девальвувавши за підсумками місяця внаслідок певного погіршення балансу попиту та пропозиції на ринку у другій половині березня", - йдеться в огляді НБУ.

За даними НБУ, це було зумовлено:

  • пожвавленням весняно-польових робіт, що супроводжувалося збільшенням попиту на іноземну валюту з боку імпортерів добрив та засобів захисту рослин,
  • зростанням потреби в імпорті енергоносіїв, у тому числі через інтенсифікацію обстрілів енергетичного сектора,
  • активізацією видатків бюджету з надходженням значних обсягів міжнародної допомоги у другій половині місяця,
  • завершенням періоду сплати річних та квартальних податків.
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