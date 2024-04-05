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НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара

Україна, П'ятниця 05 квітня 2024 08:15
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НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара Фото: курс долара зріс через збільшення попиту на валюту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація на валютному ринку України в березні 2024 року залишалася контрольованою, а курсові коливання - помірними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2024 року).

"Протягом березня обмінний курс гривні коливався в обидва боки, помірно девальвувавши за підсумками місяця внаслідок певного погіршення балансу попиту та пропозиції на ринку в другій половині березня", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, це зумовлювалося:

  • пожвавленням весно-польових робіт, що супроводжувалося збільшенням попиту на іноземну валюту з боку імпортерів добрив та засобів захисту рослин,
  • зростанням потреби в імпорті енергоносіїв, у тому числі через інтенсифікацію обстрілів енергетичного сектору,
  • активізацією витрат бюджету з надходженням значних обсягів міжнародної допомоги в другій половині місяця,
  • завершенням періоду сплати річних та квартальних податків.

За таких умов НБУ наростив інтервенції з продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку (до 1,8 млрд доларів), йдеться в огляді.

НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара

Зростання курс долара

Нагадаємо, курс долара на міжбанку за березень зріс приблизно на 80 копійок із 38,20 до 39,00 гривень. Офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% із 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/долар на 29 березня. Упродовж місяця курс неодноразово оновлював рекорди. Історичний максимум було зафіксовано 27 березня - 39,34 грн/долар. Готівковий курс зріс на 80 копійок до 39,40 грн/долар.

НБУ у березні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,788 млрд доларів. Обсяг продажів був на 18,5% вищим, ніж у лютому (1,509 млрд доларів).

Водночас, за даними НБУ, українці в березні скоротили купівлю доларів у банках до 574,9 млрд доларів. Обсяг купівлі впав у порівнянні з лютим на 30,3%, коли українці купили 824,5 млн доларів.

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