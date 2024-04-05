Доллар продолжил дешеветь: свежие курсы в обменных пунктах

По состоянию на утро 5 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 39,35 гривен, курс евро не изменился - 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,85 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,87-39,00 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 5 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,0201 гривен за 1 доллар (-0,1752 грн). Курс евро составит 42,3485 гривен за 1 евро (+0,0842 грн).

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, ситуация на валютном рынке Украины в марте 2024 года оставалась контролируемой, а курсовые колебания - умеренными.

"В течение марта обменный курс гривны колебался в обе стороны, умеренно девальвировав по итогам месяца в результате определенного ухудшения баланса спроса и предложения на рынке во второй половине марта", - говорится в обзоре НБУ.

По данным НБУ, это было обусловлено: