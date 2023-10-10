Долар продовжує падіння після рішення НБУ перейти до гнучкого курсу

Національний банк України (НБУ) продовжує знижувати курс долара до гривні після переходу до режиму гнучкості. Курс упав ще на 5 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 11 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,5058 гривень за 1 долар (-0,0469 грн).

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Курс євро становитиме 38,6049 гривень за 1 євро (+0,1222 грн).

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На міжбанку сьогодні, 10 жовтня, курс упав на 6 копійок до 36,47-36,49 грн/долар (купівля-продаж).

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На готівковому ринку курс упав на 10 копійок до 38,15 гривні за долар.

Новий курс НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, нова політика не означає, що гривня постійно падатиме, а термін "керована гнучкість курсу" не дорівнює "перманентній девальвації".

За його словами, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні чи зміцнення суттєво обмежуватимуться.

Прогноз курсу

Тим часом МВФ прогнозує курс долара у 2023 році на рівні 37,5 грн/долар. Враховуючи, що НБУ до початку жовтня тримав курс на рівні 36,6 грн/долар, до кінця року має відбутися суттєва девальвація, щоб середньорічний курс вийшов на рівень 37,5 грн/долар.