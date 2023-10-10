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Долар продовжує падіння після рішення НБУ перейти до гнучкого курсу

Україна, Вівторок 10 жовтня 2023 15:49
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Долар продовжує падіння після рішення НБУ перейти до гнучкого курсу Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) продовжує знижувати курс долара до гривні після переходу до режиму гнучкості. Курс упав ще на 5 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,5058 гривень за 1 долар (-0,0469 грн).

Долар продовжує падіння після рішення НБУ перейти до гнучкого курсу

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,6049 гривень за 1 євро (+0,1222 грн).

Долар продовжує падіння після рішення НБУ перейти до гнучкого курсу

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні, 10 жовтня, курс упав на 6 копійок до 36,47-36,49 грн/долар (купівля-продаж).

Долар продовжує падіння після рішення НБУ перейти до гнучкого курсу

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 10 копійок до 38,15 гривні за долар.

Новий курс НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, нова політика не означає, що гривня постійно падатиме, а термін "керована гнучкість курсу" не дорівнює "перманентній девальвації".

За його словами, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні чи зміцнення суттєво обмежуватимуться.

Прогноз курсу

Тим часом МВФ прогнозує курс долара у 2023 році на рівні 37,5 грн/долар. Враховуючи, що НБУ до початку жовтня тримав курс на рівні 36,6 грн/долар, до кінця року має відбутися суттєва девальвація, щоб середньорічний курс вийшов на рівень 37,5 грн/долар.

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Курс долара Національний банк України
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