Долар продовжує дорожчати: скільки коштує валюта в обмінниках

На ранок 19 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 39,20 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 42,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,70 гривні, євро по 42,15 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,98-39,02 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.

Офіційний курс на 19 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,9744 грн за 1 долар (+0,1746 грн). Попередній максимум було зафіксовано лише 18 березня - 38,7998 гривень за 1 долар.

Курс євро становитиме 42,447 гривень за 1 євро (+0,2018 грн), що також є максимумом. Попередній рекорд був 14 березня - 42,4183 гривень.

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, НБУ бере активну участь у торгах, але дає національній валюті послабитися, намагаючись витратити менше золотовалютних резервів.

"Ми не очікуємо курсу 40 грн/долар у короткостроковій перспективі. Не виключаємо корекцію наприкінці місяця та початку квітня у податковий та зарплатний період", - сказав Курінний.

Курінний зазначив, що Нацбанк не відхиляється від своєї стратегії керованої гнучкості обмінного курсу.

"Але зараз важко точно спрогнозувати те, який саме буде курс. Тому спостерігаємо за ринком і очікуємо на деяке зміцнення гривні після кількох днів ослаблення", - додав він.