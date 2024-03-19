Доллар продолжает дорожать: сколько стоит валюта в обменниках

По состоянию на утро 19 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 39,20 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 42,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,70 гривен, евро по 42,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,98-39,02 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.

Официальный курс на 19 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,9744 гривен за 1 доллар (+0,1746 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован только 18 марта - 38,7998 гривен за 1 доллар.

Курс евро составит 42,447 гривен за 1 евро (+0,2018 грн), что также является максимумом. Предыдущий рекорд был 14 марта - 42,4183 гривен.

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, НБУ активно участвует в торгах, но дает национальной валюте ослабиться, пытаясь потратить меньше золотовалютных резервов.

"Мы не ожидаем курс 40 грн/доллар в краткосрочной перспективе. Не исключаем коррекцию в конце месяца и начале апреля в налоговый и зарплатный период", - сказал Куренной.

Куренной отметил, что Нацбанк не отклоняется от своей стратегии управляемой гибкости обменного курса.

"Но сейчас трудно точно спрогнозировать то, какой именно будет курс. Поэтому наблюдаем за рынком и ожидаем некоторого укрепления гривны после нескольких дней ослабления", - добавил он.