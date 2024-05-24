Долар продовжує дорожчати на готівковому ринку, на міжбанку курс вище 40 гривень

Станом на ранок 24 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 40,25 гривні, курс євро зріс на 10 копійок до - 43,75 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,75 гривні, євро по 43,05 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,98-40,02 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Курс на міжбанку вперше перевищив позначку 40 гривень. Якщо він залишиться на цьому рівні протягом дня, то офіційний курс НБУ також буде вищим за 40 грн/долар.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.

Офіційний курс на 24 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,9205 грн за 1 долар (+0,0955 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 23 травня - 39,8250.

Курс євро становитиме 43,3137 гривень за 1 євро (+0,2031 грн). Це також максимум. Попередній максимум було встановлено 22 травня - 43,2643.

Місія МВФ

Нагадаємо, МВФ направив до Києва команду фонду на чолі із головою Європейського департаменту Альфредом Каммером. Низка зустрічей з представниками влади України була проведена 24 травня, у тому числі з НБУ та Мінфіном.

На 2024 рік програмою EFF передбачено 5,4 млрд доларів бюджетної допомоги Україні, з яких уже надійшло близько 880 млн доларів в результаті третього перегляду програми в березні 2024 року.

До кінця року планується ще три транші. Очікується, що наприкінці травня розпочне роботу Місія МВФ в Україні. За її висновком Рада директорів наприкінці червня ухвалить рішення про черговий транш, який підтримає фінансову стабільність в Україні.