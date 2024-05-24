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Доллар продолжает дорожать на наличном рынке, на межбанке курс выше 40 гривен

Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост вслед за подорожания на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 24 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 40,25 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до - 43,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,75 гривен, евро по 43,05 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,98-40,02 грн/доллар (покупка-продажа)  - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс на межбанке впервые превысил отметку в 40 гривен. Если он останется на этом уровне в течение дня, то официальный курс НБУ также будет выше 40 грн/доллар.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.

Официальный курс на 24 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,9205 гривен за 1 доллар (+0,0955 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 23 мая - 39,8250.

Курс евро составит 43,3137 гривен за 1 евро (+0,2031 грн). Это также максимум. Предыдущий максимум был установлен 22 мая - 43,2643.

Миссия МВФ

Напомним, МВФ направил в Киев команду фонда во главе с главой Европейского департамента Альфредом Каммером. Ряд встреч с представителями властей Украины был проведен 24 мая, в том числе с НБУ и Минфином.

На 2024 год программой EFF предусмотрено 5,4 млрд долларов бюджетной помощи Украине, из которых уже поступило около 880 млн долларов в результате третьего пересмотра программы в марте 2024 года.

До конца года планируется еще три транша. Ожидается, что в конце мая начнет работать Миссия МВФ в Украине. По ее заключению Совет директоров в конце июня примет решение об очередном транше, который поддержит финансовую стабильность в Украине.

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