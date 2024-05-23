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Черговий історичний максимум: НБУ підвищив офіційний курс долара

Україна, Четвер 23 травня 2024 15:44
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Черговий історичний максимум: НБУ підвищив офіційний курс долара Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,9205 грн за 1 долар (+0,0955 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 23 травня - 39,8250.

Черговий історичний максимум: НБУ підвищив офіційний курс долара

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,3137 гривень за 1 євро (+0,2031 грн). Це також максимум. Попередній максимум було встановлено 22 травня - 43,2643.

Черговий історичний максимум: НБУ підвищив офіційний курс долара

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 22 копійки до 39,977-39,99 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Черговий історичний максимум: НБУ підвищив офіційний курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 40,15 грн/долар.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, незважаючи на щоденні зміни курсу, різкого зльоту не буде, оскільки НБУ контролює курс у рамках режиму "керованої гнучкості".

З його слів, зростання курсу обов'язково змінюється його зниженням протягом тижня. Проте прогнози свідчать про те, що до кінця 2024 року курс долара підвищуватиметься.

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