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Команда МВФ приїхала в Київ обговорити ризики для економіки України

Україна, Четвер 23 травня 2024 08:18
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Команда МВФ приїхала в Київ обговорити ризики для економіки України Фото: МВФ надіслав до Києва делегацію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Команда Міжнародного валютного фонду приїхала до у Києва для зустрічей з представниками влади України та іншими партнерами. Очолює делегацію голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

"Дискусії фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади", - повідомив Степанян.

Після цих зустрічей, починаючи з 27 травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF), додав представник МВФ.

Програма МВФ

Нагадаємо, угода України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів була схвалена в березня 2023 року. За програмою Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року. Очікується, що МВФ надасть Україні у 2024 році понад 5 млрд доларів.

У МВФ повідомили, що фонд незабаром розпочне нову місію в Україні для перегляду позики та останніх економічних подій. У МВФ сподіваються, що угода щодо четвертого перегляду може бути винесена на затвердження до кінця червня.

Глава МВФ Крісталіна Георгієва в березні заявила, що економіка України виявилася стійкою в умовах війни, а макроекономічні показники у 2023 році виявилися сильнішими, ніж очікувалося. Зростання ВВП України минулого року перевищило 5%, однак МВФ прогнозує, що 2024 року відновлення уповільниться "з огляду на надзвичайно високі ризики для перспектив, зумовлені головним чином виключно високою невизначеністю, пов'язаною з війною".

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