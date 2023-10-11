Долар продовжує дешевшати: НБУ встановив новий офіційний курс

Офіційний курс гривні до долара на 12 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,4385 гривень за 1 долар (-0,0673 грн).

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Курс євро становитиме 38,6394 гривень за 1 євро (+0,0345 грн).

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На міжбанку сьогодні, 11 жовтня, курс впав на 4 копійки до 36,43-36,45 грн/долар (купівля-продаж).

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На готівковому ринку курс виріс на 5 копійок до 38,20 гривень за долар і перебуває приблизно на тому ж рівні, що був до рішення НБУ.

Новий курс НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього початку війни курс був фіксованим.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні чи зміцнення суттєво обмежуватимуться.

Прогноз курсу

Тим часом МВФ прогнозує курс долара в 2023 році на рівні 37,50 грн/долар. Враховуючи, що НБУ до початку жовтня тримав курс на рівні 36,57 грн/долар, до кінця року має відбутися суттєва девальвація, щоб середньорічний курс вийшов на рівень 37,50 грн/долар.