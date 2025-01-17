Доллар продолжает дешеветь: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 17 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 42,65 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 44,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,15 гривен, евро по 43,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 42,13-42,16 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 17 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,1729 гривен за 1 доллар (-0,0930 грн).

Курс евро составит 43,32 гривен за 1 евро (-0,2097 грн).

Комментарий НБУ

Как отметил в колонке для РБК-Украина директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, колебания курса доллара будут умеренными.

По его словам, у НБУ есть достаточно ресурсов для сохранения устойчивости валютного рынка. Объем международных резервов достиг рекордного уровня по итогам 2024 года, превысив 43,7 млрд долларов. Резервы и в дальнейшем будут пополняться международной помощью, неопределенность относительно которой на 2025 год существенно уменьшилась.