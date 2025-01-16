Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 17 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1729 гривень за 1 долар (-0,0930 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,32 гривень за 1 євро (-0,2097 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 10 копійок до 42,14-42,17 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 10 копійок до 42,80 грн/долар.

Прогноз курсу

Девальваційні настрої бізнесу знову погіршилися. За даними НБУ, у четвертому кварталі 2024 року керівники українських підприємств очікували середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 44,42 грн/долар.

При цьому в III кварталі бізнес очікував курс 43,72 грн/долар, у II кварталі - 41,61 грн/долар, у I кварталі - 40,44 грн/долар, у IV кварталі 2023 року - 40,06 грн/долар.