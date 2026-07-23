Долар продовжив зростання: курс НБУ на 24 липня та як ветерану взяти кредит на бізнес
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 24 липня. Долар продемонстрував активніше зростання після незначного подорожчання у четвер, тоді як євро несуттєво подешевшав.
Яким буде курс завтра та як ветерану правильно підготуватися до оформлення кредиту на бізнес, – у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- НБУ підвищив офіційний курс долара до 44,81 грн.
- Євро опустився до 51,05 грн.
- Ветеранам радять брати кредит під чітку мету та формувати фінансовий резерв.
- Експерти рекомендують комбінувати банківські позики з грантовими програмами.
Курс валют НБУ
НБУ встановив на п’ятницю, 24 липня, офіційний курс долара на рівні 44,81 грн, що на 4 копійки більше, ніж у четвер, 23 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,77 грн.
Водночас офіційний курс євро продовжив повільно знижуватися. На 24 липня він становить 51,05 грн, тоді як у четвер європейська валюта коштувала 51,06 грн. Таким чином євро подешевшав на 1 копійку.
Фото: офіційний курс валют НБУ на 24 липня (Інфографіка РБК-Україна)
Як ветерану підготуватися до оформлення кредиту на бізнес
Повертаючись до підприємницької діяльності, ветерани часто стикаються з питанням залучення позикового капіталу. Щоб успішно отримати кредит та мінімізувати фінансові ризики, позичальникам варто дотримуватися кількох базових правил.
Про це РБК-Україна розповів керівник напрямку ветеранських програм "Глобус Банку", ветеран 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Максим Кузьменко.
За його словами, перед зверненням до фінансової установи ветеранам-підприємцям слід звернути увагу на такі моменти:
- Визначити чітку мету: запит до банку має бути конкретним – на придбання транспорту, обладнання чи покриття обігових коштів. Підприємець повинен розуміти, як саме цей актив збільшуватиме доходи.
- Сформувати фінансовий резерв: щомісячний платіж не повинен бути "на межі" можливостей бізнесу. Варто залишати "подушку безпеки" на кілька місяців для покриття оренди, зарплат і податків на випадок сезонного спаду.
- Консультуватися заздалегідь: звертатися до банків краще ще на етапі планування, щоб з’ясувати вимоги, розмір власного внеску та розрахувати реальне щомісячне навантаження.
- Оцінювати повну вартість позики: порівнювати не лише відсоткову ставку (зокрема за програмами "5-7-9%"), а й комісії, витрати на страхування та оцінку майна.
- Залучати гранти: комбінувати кредитні кошти з грантовими програмами (наприклад, "єРобота"), що дає змогу зменшити загальне боргове навантаження.
"Кредит повинен допомагати бізнесу зростати, а не перетворюватися на постійне джерело стресу. Краще почати з меншого обсягу фінансування, перевірити бізнес-модель на практиці та поступово масштабуватися", – наголосив Максим Кузьменко.
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