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Доллар продолжил рост: курс НБУ на 24 июля и как ветерану взять кредит на бизнес

15:57 23.07.2026 Чт
3 мин
Каким будет официальный курс валют в пятницу?
aimg Олег Хомчук
Доллар продолжил рост: курс НБУ на 24 июля и как ветерану взять кредит на бизнес Фото: Нацбанк обновил официальный курс валют (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 24 июля. Доллар продемонстрировал более активный рост после незначительного подорожания в четверг, тогда как евро незначительно подешевел.

Каким будет курс завтра и как ветерану правильно подготовиться к оформлению кредита на бизнес – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ повысил официальный курс доллара до 44,81 грн.
  • Евро опустился до 51,05 грн.
  • Ветеранам советуют брать кредит под четкие цели и формировать финансовый резерв.
  • Эксперты рекомендуют комбинировать банковские заемы с грантовыми программами.

Курс валют НБУ

НБУ установил на пятницу, 24 июля, официальный курс доллара на уровне 44,81 грн, что на 4 копейки больше, чем в четверг, 23 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,77 грн.

В то же время, официальный курс евро продолжил медленно снижаться. На 24 июля он составляет 51,05 грн, тогда как в четверг европейская валюта стоила 51,06 грн. Таким образом евро подешевел на 1 копейку.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 24 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Фото: официальный курс валют НБУ на 24 июля (Инфографика РБК-Украина)

Как ветерану подготовиться к оформлению кредита на бизнес

Возвращаясь к предпринимательской деятельности, ветераны часто сталкиваются с вопросом привлечения ссудного капитала. Чтобы успешно получить кредит и минимизировать финансовые риски, заемщикам следует соблюдать несколько базовых правил.

Об этом РБК-Україна рассказал руководитель направления ветеранских программ "Глобус Банка", ветеран 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Максим Кузьменко.

По его словам, перед обращением в финансовое учреждение ветеранам-предпринимателям следует обратить внимание на следующие моменты:

  • Определить четкую цель: запрос в банк должен быть конкретным – для приобретения транспорта, оборудования или покрытия оборотных средств. Предприниматель должен понимать, как именно этот актив будет увеличивать доходы.
  • Сформировать финансовый резерв: ежемесячный платеж не должен быть "на грани" возможностей бизнеса. Следует оставлять "подушку безопасности" на несколько месяцев для покрытия аренды, зарплат и налогов на случай сезонного спада.
  • Консультироваться заранее: обращаться в банки лучше еще на этапе планирования, чтобы выяснить требования, размер собственного взноса и рассчитать реальную ежемесячную нагрузку.
  • Оценивать полную стоимость ссуды: сравнивать не только процентную ставку (в том числе по программам "5-7-9%"), но и комиссии, расходы на страхование и оценку имущества.
  • Привлекать гранты: комбинировать кредитные средства с грантовыми программами (например, "еРабота"), что позволяет уменьшить общую долговую нагрузку.

"Кредит должен помогать бизнесу расти, а не превращаться в постоянный источник стресса. Лучше начать с меньшего объема финансирования, проверить бизнес-модель на практике и постепенно масштабироваться", – подчеркнул Максим Кузьменко.

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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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