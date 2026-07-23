Доллар продолжил рост: курс НБУ на 24 июля и как ветерану взять кредит на бизнес

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 24 июля. Доллар продемонстрировал более активный рост после незначительного подорожания в четверг, тогда как евро незначительно подешевел.

Каким будет курс завтра и как ветерану правильно подготовиться к оформлению кредита на бизнес – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

НБУ повысил официальный курс доллара до 44,81 грн.

Евро опустился до 51,05 грн.

Ветеранам советуют брать кредит под четкие цели и формировать финансовый резерв.

Эксперты рекомендуют комбинировать банковские заемы с грантовыми программами.

Курс валют НБУ

НБУ установил на пятницу, 24 июля, официальный курс доллара на уровне 44,81 грн, что на 4 копейки больше, чем в четверг, 23 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,77 грн.

В то же время, официальный курс евро продолжил медленно снижаться. На 24 июля он составляет 51,05 грн, тогда как в четверг европейская валюта стоила 51,06 грн. Таким образом евро подешевел на 1 копейку.

Фото: официальный курс валют НБУ на 24 июля (Инфографика РБК-Украина)

Как ветерану подготовиться к оформлению кредита на бизнес

Возвращаясь к предпринимательской деятельности, ветераны часто сталкиваются с вопросом привлечения ссудного капитала. Чтобы успешно получить кредит и минимизировать финансовые риски, заемщикам следует соблюдать несколько базовых правил.

Об этом РБК-Україна рассказал руководитель направления ветеранских программ "Глобус Банка", ветеран 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Максим Кузьменко.

По его словам, перед обращением в финансовое учреждение ветеранам-предпринимателям следует обратить внимание на следующие моменты:

Определить четкую цель: запрос в банк должен быть конкретным – для приобретения транспорта, оборудования или покрытия оборотных средств. Предприниматель должен понимать, как именно этот актив будет увеличивать доходы.

запрос в банк должен быть конкретным – для приобретения транспорта, оборудования или покрытия оборотных средств. Предприниматель должен понимать, как именно этот актив будет увеличивать доходы. Сформировать финансовый резерв: ежемесячный платеж не должен быть "на грани" возможностей бизнеса. Следует оставлять "подушку безопасности" на несколько месяцев для покрытия аренды, зарплат и налогов на случай сезонного спада.

ежемесячный платеж не должен быть "на грани" возможностей бизнеса. Следует оставлять "подушку безопасности" на несколько месяцев для покрытия аренды, зарплат и налогов на случай сезонного спада. Консультироваться заранее: обращаться в банки лучше еще на этапе планирования, чтобы выяснить требования, размер собственного взноса и рассчитать реальную ежемесячную нагрузку.

обращаться в банки лучше еще на этапе планирования, чтобы выяснить требования, размер собственного взноса и рассчитать реальную ежемесячную нагрузку. Оценивать полную стоимость ссуды: сравнивать не только процентную ставку (в том числе по программам "5-7-9%"), но и комиссии, расходы на страхование и оценку имущества.

сравнивать не только процентную ставку (в том числе по программам "5-7-9%"), но и комиссии, расходы на страхование и оценку имущества. Привлекать гранты: комбинировать кредитные средства с грантовыми программами (например, "еРабота"), что позволяет уменьшить общую долговую нагрузку.

"Кредит должен помогать бизнесу расти, а не превращаться в постоянный источник стресса. Лучше начать с меньшего объема финансирования, проверить бизнес-модель на практике и постепенно масштабироваться", – подчеркнул Максим Кузьменко.