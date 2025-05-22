Долар продовжив падіння: обмінники виставили нові курси
Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 22 травня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,60 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 47,25 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро по 46,50 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,44-41,49 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.
Офіційний курс на 22 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,436 гривень за 1 долар (-0,0491 грн).
Офіційний курс євро становитиме 46,9138 гривень за 1 євро (+0,2617 грн).
Пара євро-долар
Курс долара коливається біля найнижчого рівня за два тижні щодо інших основних валют. Курс євро-долар перебуває на рівні 1,1326.
У центрі уваги перебуває податковий законопроєкт президента США Дональда Трампа, голосування щодо якого в Палаті представників відбудеться протягом декількох годин. Інвестори стурбовані тим, що він може додати близько 3,8 трильйона доларів до загального боргу США, що становить 36 трильйонів доларів.
Біткоїн досяг історичного максимуму 111 862 долари, почасти тому, що інвестори шукали альтернативи американським активам. Золото також виграло, досягнувши майже двотижневого максимуму в 3325 доларів за унцію.
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