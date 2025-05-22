Долар продовжив падіння: обмінники виставили нові курси

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 22 травня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,60 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 47,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро по 46,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,44-41,49 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 22 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,436 гривень за 1 долар (-0,0491 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,9138 гривень за 1 євро (+0,2617 грн).