Доллар продолжил падение: обменники выставили новые курсы
Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 22 мая средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,60 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 47,25 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 46,50 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,44-41,49 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.
Официальный курс на 22 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,436 гривен за 1 доллар (-0,0491 грн).
Официальный курс евро составит 46,9138 гривен за 1 евро (+0,2617 грн).
Пара евро-доллар
Курс доллара колеблется около самого низкого уровня за две недели по отношению к другим основным валютам. Курс евро-доллар находится на уровне 1,1326.
В центре внимания находится налоговый законопроект президента США Дональда Трампа, голосование по которому в Палате представителей состоится в течение нескольких часов. Инвесторы обеспокоены тем, что он может добавить около 3,8 триллиона долларов к общему долгу США, составляющему 36 триллионов долларов.
Биткоин достиг исторического максимума 111 862 доллара, отчасти потому, что инвесторы искали альтернативы американским активам. Золото также выиграло, достигнув почти двухнедельного максимума в 3325 долларов за унцию.
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